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У Києві "герою паркування" залишили неприємний сюрприз: фото покарання

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дніпровському районі місцеві жителі покарали "героя парковки", який заблокував проїзд іншим автомобілям.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Так, інцидент стався у ніч на четвер, 14 жовтня на бульварі Верховної Ради, 24а

На фото видно, що водій автомобіля Citroen припаркувався поперек проїжджої частини й ускладнив таким чином проїзд по вузькому кварталу. Тому розлючені місцеві жителі залишили йому на даху авто неприємний подарунок. Зокрема, вранці власник виявив сміття і листя на даху іномарки.

У Києві покарали "героя парковки" (фото: t.me/dtpkievua)

Нещодавно схожий випадок стався в Солом'янському районі столиці. Там автомобіль "замурували" бетонними блоками, аби вона не могла зрушити з місця. Ймовірно, таке міг зробити інший власник авто, чиє місце зайняв чоловік.

Також нещодавно ми писали, що у Києві "героїня паркування" залишила без світла 16 будинків. Зазначається, що жінка-водій легковика Chevrolet залишила машину прямо перед спорудою, впритул до дверей електропідстанції, куди не могли зайти ремонтники.

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