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В Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: фото наказания

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе местные жители наказали "героя парковки", который заблокировал проезд другим автомобилям.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Так, инцидент произошел в ночь на четверг, 14 октября на бульваре Верховной Рады, 24а

На фото видно, что водитель автомобиля Citroen припарковался поперек проезжей части и усложнил таким образом проезд по узкому кварталу. Поэтому разъяренные местные жители оставили ему на крыше авто неприятный подарок. В частности, утром владелец обнаружил мусор и листья на крыше иномарки.

В Киеве наказали "героя парковки" (фото: t.me/dtpkievua)

Недавно похожий случай произошел в Соломенском районе столицы. Там автомобиль "замуровали" бетонными блоками чтобы она не могла сдвинуться с места. Вероятно, такое мог сделать другой владелец авто, чье место занял мужчина.

Также недавно мы писали, что в Киеве "героиня парковки" оставила без света 16 домов. Отмечается, что женщина-водитель легковушки Chevrolet оставила машину прямо перед зданием, вплотную к двери электроподстанции, куда не могли зайти ремонтники.

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