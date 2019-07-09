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В Києві двоє молодиків побили і пограбували безхатченка: фото "героїв"

STYLERПодії    09.07.2019 - 09:47
В Києві двоє молодиків побили і пограбували безхатченка: фото "героїв"
Пограбування і побиття безпритульного в Києві (колаж: РБК-України)

Потерпілий безпритульний заявив на молодиків до поліції

Двоє молодиків побили і пограбували бездомного дідуся в Києві на Гідропарку. Правоохоронці вже затримали чоловіків, які познущалися над беззахисною людиною. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Відомо, що на гарячу лінію звернувся сам дідусь, який розповів, що близько 14:00 двоє невідомих відібрали у нього близько 500 гривень біля Венеціанського мосту на Гідропарку.

Заявником виявився літній чоловік, який розповів, що він не має постійного місця проживання, тому тимчасово живе в Гідропарку. Дідусь має постійні підробітки, щоб забезпечити себе необхідною їжею для прожиття.

В Києві двоє молодиків побили і пограбували безхатченка: фото &quot;героїв&quot;

Пограбування і побиття безпритульного в Києві (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Постраждалий розповів, що до нього підійшли двоє і почали ображати словесно. Дідусь хотів уникнути конфлікту і втекти, але ті наздогнали його, побили й відібрали всі гроші.

Оскільки дідусь зміг детально описати нападників, поліції швидко вдалося знайти і затримати їх на тому ж Гідропарку.

В Києві двоє молодиків побили і пограбували безхатченка: фото &quot;героїв&quot;

Пограбування і побиття безпритульного в Києві (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Раніше повідомлялося, що підозрюваних у жорстокому вбивстві 48-річного чоловіка у Дніпрі випустили з СІЗО під домашній арешт. Два хлопця 22 і 26 років побили і втопили людину, знімаючи все це на телефон.

До речі, нещодавно у Києві підлітки жорстоко побили бездомного, а сам напад зняли на відео і потім виклали в інтернеті. Після цього хлопців знайшли і вчинили самосуд.

Нагадаємо, нещодавно кур'єр служби доставки Glovo жорстоко побив чоловіка в одному з підземних переходів Києва. 

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