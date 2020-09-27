У Києві через дощ затопило станцію метро: відра не допомогли

Дощ затопив одну із станцій київського метрополітену
У неділю, 27 вересня, в столиці України більшу частину дня йде дощ. Через це на станції метро "Почайна" зі стелі почала капати вода. Працівники метрополітену підставили відра і ганчірки, але це не сильно допомогло.
Відео зі станції метро "Почайна" опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
В коментарях люди почали жартувати, що все логічно, оскільки дану станцію назвали на честь річки.
Нагадаємо, негода в Україні призвела до потопу і поваленим деревам у багатьох містах України. Через сильних поривів вітру без електрики залишилися жителі Львівської, Вінницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
В Івано-Франківську пройшла потужна злива, яка затопила багато вулиць і повалив кілька дерев. Також були підтоплені підвальні приміщення. У Луцьку негода валила дерева прямо на припарковані авто.
Раніше потужна злива з градом перетворив вулиці Дніпра засніжені річки.