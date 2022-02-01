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У Києві дівчина в ролах знайшла таргана: як отримати компенсацію (відео)

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 15:45
У Києві дівчина в ролах знайшла таргана: як отримати компенсацію (відео) У Києві жінка у ролах знайшла таргана (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві жінка замовила доставку ролів на Березняках. Однак, коли вона отримала своє замовлення, то була дуже здивована, адже у суші вона знайшла таргана.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Так, киянку звати Надія. Фото комахи вона надіслала закладу, де замовляла суші. Однак, ні грошей, ні навіть заміни зіпсованої вечері їй не запропонували.

Зокрема, вони сказали, що у наступне замовлення покладуть бонусний рол.

У Києві дівчина в ролах знайшла таргана: як отримати компенсацію (відео)У Києві жінка у ролах знайшла таргана (скрін з відео)

"Я думаю їм там треба додати, може, якийсь рол "Тарганисько", ще якусь фішечку нехай собі зроблять, якщо для них це норма", - сказала дівчина.

А от у самому закладі буквально кишить тарганами. Однак там запевняють, що напередодні проводили дезінфекцію. Але жодних документів, які б це могли підтвердити, так і не надали.

Що робити, коли у їжі знайшли "сюрприз"

Якщо ви у їжі знайдете таргана, тоді варто обов'язково відправити письмове звернення туди, де ви замовляли їжу.

Після цього потрібно написати звернення до Держпродспоживслужби. Вони перевірять заклад і якщо виявлять порушення, то штрафу не оминути.

Зазначимо, що у такому випадку заклад зобов'язаний вам повернути гроші.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

Також ми писали, що у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

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