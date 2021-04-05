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У Києві дівчина продавала липові спецперепустки на транспорт: у поліції розповіли деталі

Автор: Анна Шиканова

У Києві співробітники поліції виявили 18-річну дівчину, яка в соціальних продавала підроблені спецперепустки для проїзду в громадському транспорті на період локдауну.

Як повідомив заступник начальника Національної поліції Андрій Крищенко на брифінгу в ефірі телеканалу "Україна 24", порушницю вже затримали.

Дівчина розмістила своє оголошення в Facebook. Вона зазначила, що продає спецквиток на проїзд у транспорті й разом з ним довідку про працевлаштування в одній з лікарень столиці. За повний пакет вона хотіла 200 гривень.

"Затримана поки одна людина, але у нас є кілька кримінальних проваджень, є звернення з міської адміністрації, транспортного управління щодо продажу спеціальних перепусток. Зареєстровано ще одне провадження в Шевченківському управлінні, і є інші дані. Все це відстежується і перевіряється. Не думаю, що це буде щось масове. У цієї жінки було сто пропусків. Ми перевіримо в першу чергу, де вона їх взяла, і буде нести відповідальність згідно із законом за підробку документів", - розповів Крищенко.

Він зазначив, що за таке правопорушення винний може отримати покарання від величезного штрафу до 3 років позбавлення волі.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу (Підробка іншого офіційного документа). Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві в маршрутки можна потрапити без спецперепусток.

А також розповідали про те, що таксисти в Києві підняли ціни через введення обмежень на проїзд у громадському транспорті.

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