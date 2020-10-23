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Мер поїхав - квіти викопали: курйозне відео ганьби в школі Одеси

Одеса, П'ятниця 23 жовтня 2020 20:23
Мер поїхав - квіти викопали: курйозне відео ганьби в школі Одеси
Школа Одеси зганьбилася після приїзду мера (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі школа №71 зганьбилася через декор для візиту чиновників

В Одесі епічно зганьбилися з візитом мера в місцеву школу. У мережі з'явилося відео, як після всіх помпезних заходів, пов'язаних з відкриттям спортивного комплексу, працівники викопують квіти назад.

Судячи з кадрів, опублікованих місцевим Telegram-каналом, технічні співробітники школи викопують вазони з хризантемами відразу ж після від'їзду інспекції градоначальника Геннадія Труханова.

"Відкриття шкільного стадіону у 71 школі. Мер поїхав - квіти викопали, це був тимчасовий декор", - підписані кадри.

В Одесі зганьбилися з декором до візиту мера (відео: YouTube)

Зазначимо, що візит мера в школу відбувся 22 жовтня. Зокрема міський голова відвідав стадіон школи №71, на якому створили повноцінний спортивний комплекс не тільки для учнів, але і для всіх бажаючих.

Раніше ми писали, що у Миколаєві з'явився свій людина-павук. Відео з чоловіком, який повзає по проводах від однієї багатоповерхівки до іншої підірвало мережу.

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