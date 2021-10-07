У Києві дитячий самокат зупинив роботу метро: пасажири були замкнені в вагонах (відео)

Так, інцидент стався вдень на станції метро "Театральна". Там під час очікування поїзда пасажири на рейки упустили дитячий самокат. Тому довелося зупинити потяги, що курсують червоною лінією.

Окрім того, щоб дістати транспорт, працівникам метрополітену довелося знеструмити контактну рейку.

"Закликаємо пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном. Особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію та триматися за поручень" — розповіли в пресслужбі метрополітену.