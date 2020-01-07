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У Києві вихованців дитбудинку обікрали на очах перехожих: ніхто не втрутився (відео)

STYLERПодії    07.01.2020 - 08:59
У Києві вихованців дитбудинку обікрали на очах перехожих: ніхто не втрутився (відео)
У Києві пограбували бокс з речами для дитячого будинку (фото: psni.police.uk)

У Києві нахабні злодії серед білого дня вкрали речі для потреб дитячого будинку

У Києві пара неадекватів вирішила нажитися на нужденних. Чоловік і жінка обікрали бокс благодійного фонду. Його встановили для того, щоб люди приносили речі та іграшки для вихованців дитячих будинків. Відео в мережі розмістив паблік "Х*евый Киев".

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі столиці (ж/м Позняки).

На запису видно, як пара напідпитку серед білого дня залізла в бокс з речами. Чоловік підсадив даму, яка покопавшись в зібраних волонтерами речах, розжилася чобітками.

Після того, як "молодий чоловік" допоміг "дівчині" спуститися, пара спокійнісінько забрала свої речі, пляшку "пального" і пішла похитуючись.

Перехожі лише з подивом поглядали на дивні витівки пари, але ніхто не зробив їм навіть зауваження.

Обережно. Відео містить ненормативну лексику

У Києві пограбували бокс з речами для дитячого будинку (відео: YouTube/pistonczyk)

Зазначимо, що такі "контейнери добра" з'явилися в столиці ще влітку 2018 року. Ідеєю волонтери надихнулися в Німеччині. І вже за кілька тижнів після установки першого боксу його намагалися зламати злодії.

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