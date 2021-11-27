У Києві дідусь їв хліб з меморіалу пам'яті жертв Голодомору (відео)

У Києві на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", де сьогодні зібралися люди для вшанування пам'яті загиблих, запалювали лампадки і приносили квіти та продукти до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", один літній чоловік збирав залишений хліб та їв.

Те, що відбувається, зняли на відео очевидці, і кадри розмістили в мережі.

Інцидент 27 листопада відбувався вже після завершення офіційних поминальних заходів у День пам'яті жертв Голодомору-геноциду українського народу.

Як видно на ролику, чоловік дуже похилого віку ходив навколо скульптури, і брав з принесеної людьми великої кількості продуктів яблука та інші страви, які потім клав у свою сумку.

Також пенсіонер їв хліб, взятий прямо з Меморіалу.

Дідусь збирав продукти і їв хліб з Меморіалу жертв Голодомору в Києві 27 листопада (фото: скріншот з відео)

Інші люди зауважень літньому чоловікові не робили, і той продовжував займатися таким збиранням провізії.

Відео: у Києві літній чоловік їв хліб з Меморіалу жертв Голодомору