У Києві дивом врятували дівчинку, яку відносила течія в небезпечному місці на пляжі

Йдеться про пляж під Пішохідним мостом у Дніпровському районі столиці. Сьогодні туди вирушили рятувальники та водолази, які отримали повідомлення про потонулу біля цього місця в річці людині.

Але виявилося, що замість цього їм довелося витягувати з Дніпра "випадкову жертву батьківського недогляду".

"Відділенням водолазно-рятувальної групи АРЗ СП за допомогою рятувального круга було спочатку помічено, а у підсумку врятовано дівчинку, яку відносило течією біля того ж Пішохідного мосту", - розповіли рятувальники.

Дитину витягли з води та на катері UMS-600 доставили на берег.

Після цього дівчинку передали наряду поліції.

"Якщо ви й досі не вірите, що у кожної людини є свій янгол-охоронець, то такі випадки однозначно доводять їхнє існування. І зовсім не обов'язково вони мають крила за плечима", - зазначили в ДСНС.

Також рятувальники наголошують, що нинішній випадок - просто щаслива випадковість, і настійно закликали киян і гостей столиці пам'ятати про правила безпеки на воді, і "не випробовувати долю, тому що другого шансу можна і не отримати!"

У Києві на пляжі дивом вдалося врятувати дівчинку, яку відносило течією (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)