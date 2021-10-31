У Києві чотирикімнатну квартиру в центрі чоловік перетворив на звалище: її продали за 6,5 мільйонів

За словами Олексія, площа квартири становить понад 100 квадратних метрів. Будинок, в якому вона знаходиться, побудований в 1872 році. При цьому квартира завалена на стільки, що до деяких дверей неможливо підійти.

Більшість речей, які знаходяться вдома, 43-річний господар будинку не купив, а знайшов. Через такого мотлоху в квартирі раніше були навіть щури, але зараз їх немає, і залишилися тільки таргани.

Ножі на кухні вже давно покриті павутиною, але Олексій зізнається, що тут він їсть вкрай рідко. Разом з людьми тут жили ще й кілька котів.

Скріншот з відео

Довгий час Олексій не хотів показувати квартиру, але погодився на зйомку через переїзд. Своє житло в хвилині ходьби від Хрещатика він продав за 250 тисяч доларів, що становить 6,5 мільйонів гривень.

Всі речі йому необхідно винести з квартири, в якій також живе мама. За словами Олексія, він продає житло через конфлікти з мамою. У цій квартирі його сім'я живе в четвертому поколінні.

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