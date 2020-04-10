Коли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа дата

Пожежу в Чорнобилі безуспішно намагаються загасити вже тиждень. Дим від горіння зони відчуження з підвищеною концентрацією радіоактивного нукліда - цезію Cs-137 доходить до прилеглих районів. У Державному науково-технічному центру з ядерної безпеки розповіли, коли наслідки горіння дійдуть до Києва і прилеглих до столиці районів.

У прес-службі відомства розповіли, що за допомогою системи підтримки прийняття рішень RODOS і на основі прогнозу погоди вони змоделювали, як дим від пожежі буде розповсюджуватися по Київській області.

Найвища концентрація забрудненого повітря в Києві буде з 03:00 10 квітня по 03:00 11 квітня.

Траєкторія руху диму буде проходити через територію Іванківського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області та Київ.

Пожежа в Чорнобильській області (фото: Бабель)

При цьому в центрі з ядерної безпеки зазначають, що концентрація Cs-137 в повітрі не становить загрози для життя і здоров'я людей, хоча і будуть підвищені.

Крім того, згідно з прогнозом погоди, дим може розвіятися вже 12-13 квітня, коли у Києві та області очікується сильний вітер.

Раніше ми писали, що лідер Rammstein Тілль Ліндеманн з'явився в Чорнобильській зоні відчуження, де покатався на покинутій каруселі.