У Києві покинули шість тигрів: хижаків використовували для жахливої мети

Шість покинутих тигрів виявили на Жуковому острові в Києві (Голосіївський район). Дикі тварини тулилися в непридатних для утримання вольєрах, а господаря і слід прохолов. Таку знахідку на острові посеред Дніпра зробила патрульна поліція, яка прибула за викликом анонімної заявниці.

Пізніше з'ясувалося, що тварини належать "світському леву", бізнесмену і політику Володимиру Буланькову. Тигри служили прикрасою заміської резиденції Tiger President Club, куди з'їжджалися вершки українського суспільства.

В концепцію закладу, як видно з його назви, входила і демонстрація хижаків. Цей "клуб" розташований на острові Водників (між Жуковим островом і Дніпром, острови з'єднані насипною греблею).

У Києві знайшли покинутих тигрів (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Буланьков раніше нерідко влаштовував на острові світський раути, але останнім часом переважно живе за кордоном. Так, у Tiger President Club проходили концерти українських зірок, спільні перегляди трансляцій важливих подій і навіть конкурси краси.

Володимир Буланьков відомий як організатор конкурсів краси, йому приписують роман із українською моделлю Інною Цимбалюк, а також батьківство дитини екс-учасниці "Холостяка" Христини Красовської.

Володимир Буланьков (фото: strana.ua)

В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "жорстокого поводження з тваринами", максимум за якою становить три роки позбавлення волі. Сам же Буланьков пообіцяв передати тварин в приватний зоопарк Олександра Фельдмана у Харкові, після повернення в Україну 3 січня.

Володимир Буланьков - уродженець Слов'янська. З 2001 по 2003 рік був членом Наглядової ради ТОВ "Укрнафта", пізніше брав участь в інвестиційних проектах з нерухомістю у столиці і в Криму (до 2009 року). Крім того Буланьков був координатором реконструкції НСК "Олімпійський" до Євро-2012. У 2014-му балотувався в депутати Верховної Ради, але до парламенту не пройшов.