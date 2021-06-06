У Києві браконьєри продавали на ринках рибу з Чорнобильської зони

Правоохоронці викрили банду браконьєрів, які щодня виловлювали від 300 кг до тонни риби і продавали її на столичних ринках. При цьому вони ловили рибу в акваторіях Київського водосховища і Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook .

Зловмисники зробили замасковані бази по сортуванню риби. У них були також підпільні холодильні камери, в яких зберігався видобуток.

Поліція затримала браконьєрів (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

"Сом, щука, лин, судак - все це регулярно потрапляла в сітки браконьєрів, щомісячний виторг яких становив понад півмільйона гривень", - розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Поліція затримала браконьєрів (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Поліцейські провели 18 обшуків та вилучили 17 човнів, автомобіль, більше ніж 10 кілометрів сіток, електровудки та інші браконьєрські приналежності.

Зловмисники промишляли в Київському морі понад 10 років. Поліцейські пояснюють таку тривалу безкарність тим, що браконьєрів "кришували" рибінспектори.

Поліція затримала браконьєрів (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

У справі фігурують 13 чоловіків. Організаторами банди браконьєрів виявилися двоє рідних братів, які проживають в Вишгородському районі. Чоловіків затримали і відправили в СІЗО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом із застосуванням електроструму) КК України. Браконьєрам загрожує до 85 тисяч гривень штрафу, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.