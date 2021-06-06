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У Києві браконьєри продавали на ринках рибу з Чорнобильської зони

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Київ, Неділя 06 червня 2021 16:01
У Києві браконьєри продавали на ринках рибу з Чорнобильської зони Фото: улов браконьєрів (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Роман Мирончук

Правоохоронці викрили банду браконьєрів, які щодня виловлювали від 300 кг до тонни риби і продавали її на столичних ринках. При цьому вони ловили рибу в акваторіях Київського водосховища і Чорнобильській зоні.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Зловмисники зробили замасковані бази по сортуванню риби. У них були також підпільні холодильні камери, в яких зберігався видобуток.

У Києві браконьєри продавали на ринках рибу з Чорнобильської зони

Поліція затримала браконьєрів (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

"Сом, щука, лин, судак - все це регулярно потрапляла в сітки браконьєрів, щомісячний виторг яких становив понад півмільйона гривень", - розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

У Києві браконьєри продавали на ринках рибу з Чорнобильської зони

Поліція затримала браконьєрів (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Поліцейські провели 18 обшуків та вилучили 17 човнів, автомобіль, більше ніж 10 кілометрів сіток, електровудки та інші браконьєрські приналежності.

Зловмисники промишляли в Київському морі понад 10 років. Поліцейські пояснюють таку тривалу безкарність тим, що браконьєрів "кришували" рибінспектори.

У Києві браконьєри продавали на ринках рибу з Чорнобильської зони

Поліція затримала браконьєрів (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

У справі фігурують 13 чоловіків. Організаторами банди браконьєрів виявилися двоє рідних братів, які проживають в Вишгородському районі. Чоловіків затримали і відправили в СІЗО.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом із застосуванням електроструму) КК України. Браконьєрам загрожує до 85 тисяч гривень штрафу, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, під Києвом річка перетворилася в коричневу рідину з мертвою рибою.

Ми також писали про те, що в водоймах Києва з'явилися екзотичні хижаки.

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