У Києві безкоштовно пригощатимуть шампанським у день смерті Путіна
Київські Ресторани заздалегідь почали готуватися до смерті Володимира Путіна. Вони запасаються шампанським і анонсують безкоштовне частування всім відвідувачам.
Про це повідомляється на сторінці ресторану Under Wonder.
На сторінці київського ресторану Under Wonder з'явилися банери з анонсом акції"безкоштовне шампанське". Як розповіли власники закладу, подібну акцію провели в одному з ресторанів Вашингтона в день смерті Сталіна. Ресторан з назвою "1203" відсвяткував смерть Сталіна безкоштовно пригощаючи відвідувачів борщем.
Збереглися навіть фотографії банерів цієї акції. Поки в 1953 році комуністи сумували через втрату свого вождя, американці насолоджувалися безкоштовним борщем.
Фото: facebook.com/underwonderkiev
"2022. Вся країна і цивілізований світ, затамувавши подих, чекають кінця нового тирана. А Руслан Лобанов (автор ідеї) разом з UW готують новий артпроєкт і безкоштовне шампанське", - так підписали фотографію на сторінці київського ресторану.
Фото: facebook.com/underwonderkiev
Крім безкоштовного шампанського команда ресторану обіцяє здивувати відвідувачів і новим артпроєктом, над яким працює вся команда.
Українці, до речі ідею про безкоштовне шампанське підтримали та запропонували іншим ресторанам приєднатися до акції.
- +1! Якщо реально - на цю дату пляшку Cristal!
- Буде добре, якщо і наші ресторани підтримають.
- Буде круто!
- Молодці, відмінна ідея!
- Я розплакалася ... це прекрасно!
- Швидше б
- Яка крута ідея! Молодці!
- Всім шампанського!
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