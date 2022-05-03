У Києві безкоштовно пригощатимуть шампанським у день смерті Путіна

Київські Ресторани заздалегідь почали готуватися до смерті Володимира Путіна. Вони запасаються шампанським і анонсують безкоштовне частування всім відвідувачам.

Про це повідомляється на сторінці ресторану Under Wonder.

На сторінці київського ресторану Under Wonder з'явилися банери з анонсом акції"безкоштовне шампанське". Як розповіли власники закладу, подібну акцію провели в одному з ресторанів Вашингтона в день смерті Сталіна. Ресторан з назвою "1203" відсвяткував смерть Сталіна безкоштовно пригощаючи відвідувачів борщем.

Збереглися навіть фотографії банерів цієї акції. Поки в 1953 році комуністи сумували через втрату свого вождя, американці насолоджувалися безкоштовним борщем.

Фото: facebook.com/underwonderkiev

"2022. Вся країна і цивілізований світ, затамувавши подих, чекають кінця нового тирана. А Руслан Лобанов (автор ідеї) разом з UW готують новий артпроєкт і безкоштовне шампанське", - так підписали фотографію на сторінці київського ресторану.

Фото: facebook.com/underwonderkiev

Крім безкоштовного шампанського команда ресторану обіцяє здивувати відвідувачів і новим артпроєктом, над яким працює вся команда.

Українці, до речі ідею про безкоштовне шампанське підтримали та запропонували іншим ресторанам приєднатися до акції.