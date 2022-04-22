Життя багатьох українців після війни сильно зміниться: що вийде на перший план

Війна в Україні триває вже майже два місяці. За ці тижні багато українців через агресію Росії втратили будинок, роботу, бізнес, рідних і близьких. Життя багатьох повністю змінилися. І це потягне за собою й інші суттєві зміни – у споживчих настроях і звичках.

Що зміниться для українців після війни та за якими принципами житимуть багато з нас, розповіли у виданні " Сьогодні ".

Війна Росії проти України змінила не тільки структуру економіки нашої країни, а й багато в чому змінила споживчі настрої та погляди на життя наших громадян. Очікується кардинальний перегляд ставлення людей до роботи, відпочинку, подорожей, шопінгу.

Споживчі настрої

З 24 лютого українці швидше віддадуть гроші на волонтерство або допомогу армії – замість того щоб сходити в ресторан, оновити гаджет. Замість нової футболки - купити каністру бензину або ящик тушонки.

Ставлення до одягу, взуття, меблів, електронної техніки – сильно зміниться. Навіщо купувати їх про запас, якщо в тривожний чемоданчик все одно влізе кілька футболок, білизна та одна пара взуття. Люди почнуть цінувати прості людські відносини.

"Споживчі настрої населення після війни зміняться з двох причин. Через обставини та через переосмислення потреб. По-перше, через обставини багатьом доведеться купувати те, що потрібно, а не те, що хочеться, оскільки комусь доведеться відновлювати постраждале житло. Комусь доведеться лікуватися як фізично, так і ментально. Хтось буде віддавати гроші на благодійність або підтримувати родичів, друзів, сусідів, хто опинився в нужді", - вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Зараз максимальне число українців включилося в активну волонтерську діяльність. Люди віддають переселенцям свій одяг, приймають їх у себе вдома і діляться житлом.

Цілком ймовірно, що після війни хтось почне будувати тимчасові гостьові будинки на своїх територіях, щоб здавати житло тим, хто потребує притулку.

Аналітик додав, що відбудеться переосмислення своїх особистих потреб і потреб сім'ї. Трепетне ставлення до речей може зникнути.

"У нас ментально закладений стиль поведінки, що потрібно економити гроші "на чорний день", "економити гроші на лікування і на старість". Виходить, що людина не живе тут і зараз, а живе якимось примарним майбутнім, яке потім не настає. Люди можуть перейти до способу життя "тут і зараз", стати більш доброзичливими по відношенню один до одного", - вважає експерт.

Підхід до роботи

Втрата майна змусить українців змінити своє ставлення до роботи. Який сенс працювати на двох роботах, вкладати все зароблене в будинок, якщо завтра може прийти божевільний "сусід" і одним ракетним ударом перетворити все в руїни.

"Для багатьох стане очевидним висновок, що всіх грошей не заробиш, а значить, "пропадати на роботі" заради якогось грошового бонусу люди також не будуть. Більш цінними знову стануть рідні та близькі люди, яких може не стати в будь-який момент", - вважає експерт.

Він зазначив, що при цьому українці будуть намагатися підстрахуватися на випадок втрати доходів або зростання інфляції. Стиль життя міських жителів може сильно змінитися. Все більше буде людей з власними городами, розсадою у квартирі.

І тут не тільки економія грошей, але ще і підстраховка на той випадок, якщо магазин або ринок виявляться недоступними.

Менше подорожей

У найближчий рік з подорожами буде складно. Частина українських аеропортів знищена і злітати на олінклюзив в умовну Туреччину зможуть лише жителі західних областей. Можливі вильоти й з інших міст, але в умовах непередбачуваної ситуації на кордонах – варіанти перельотів не будуть масово затребувані.

"Подорожувати люди стануть менше. Перш за все, через відсутність інфраструктури. За останні роки авіаподорожі були популярними через наявність лоукостерів в країні. Поїздами українці користувалися менше через дорожнечу. Зараз не буде аеропортів – не буде подорожей. Залізничні подорожі більш популярними не стануть. Автоподорожі більш популярними не стануть. Причина у високій вартості бензину як в Україні, так і в Європі, яка зазвичай є точкою призначення наших автомандрівників", - вважає Орищак.

Він додав, що подорожувати стануть менше і через фінансові труднощі. Люди з грошима вже покинули межі України й зараз намагаються облаштуватися на новому місці - в Європі.

Гроші будуть потрібні на відновлення будинків і буде робитися запас на майбутнє, оскільки що буде з економікою – поки невідомо. Перспектива заробітків зараз у всіх туманна, тому економити будуть більше, витрачати менше.

Шопінг і покупки

Одягатися українці будуть скромніше, а речі намагатися берегти та носити їх довше. І тут причини не тільки економічні, а й психологічні. Навіщо купувати щось нове, якщо можна і старе ще поносити.

Люди, які виїжджали в поспіху з дому, брали в основному старе взуття – щоб не опинитися в евакуації з розтертими ногами з мозолями.

Відсутність стабільних або високих заробітків стануть причиною того, що люди не будуть поспішати оновлювати гардероб раз в сезон. Ця ж причина змусить багатьох відмовитися від того, щоб завести домашню тварину.

Зберігання грошей

Експерт вважає, що фінансові звички українців змінюватися кардинально не будуть. Частину коштів зберігатимуть у готівковій формі та можливо - прямо у тривожній валізці.

"Зберігати гроші будуть в іноземній валюті, як і раніше, під подушкою. Це звичка, яка є у населення нашої країни протягом десятиліть. Попит на депозити в національній валюті не зникне, оскільки для розподілу ризиків багато хто захоче скористатися саме захищеними державою інструментами", - додає аналітик.