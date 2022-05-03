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В Киеве бесплатно будут угощать шампанским в день смерти Путина

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 22:20
В Киеве бесплатно будут угощать шампанским в день смерти Путина В Киеве будут бесплатно угощать шампанским в день смерти Путина (Коллаж РБК-Украина, фото: Руслан Лобанов)
Автор: Анна Шиканова

Киевские рестораны заранее начали готовиться к смерти Владимира Путина. Они запасаются шампанским и анонсируют бесплатное угощение всем посетителям.

Об этом сообщается на странице ресторана Under Wonder.

На странице киевского ресторана Under Wonder появились баннеры с анонсом акции "бесплатное шампанское". Как рассказали владельцы заведения, подобную акцию провели в одном из ресторанов Вашингтона в день смерти Сталина. Ресторан с названием "1203" отпраздновал смерть Сталина бесплатно угощая посетителей борщом.

Сохранились даже фотографии баннеров этой акции. Пока в 1953 году коммунисты скорбели из-за потери своего вождя, американцы наслаждались бесплатным борщом.

В Киеве бесплатно будут угощать шампанским в день смерти Путина

Фото: facebook.com/underwonderkiev

"2022. Вся страна и цивилизованный мир, затаив дыхание, ждут конца нового тирана. А Руслан Лобанов (автор идеи) вместе с UW готовят новый арт-проект и бесплатное шампанское", - так подписали фотографию на странице киевского ресторана.

В Киеве бесплатно будут угощать шампанским в день смерти Путина

Фото: facebook.com/underwonderkiev

Кроме бесплатного шампанского команда ресторана обещает удивить посетителей и новым арт-проектом, над которым работает вся команда.

Украинцы, кстати идею о бесплатном шампанском поддержали и предложили другим ресторанам присоединиться к акции.

  • +1! Если реально – на эту дату бутылку Cristal!
  • Будет хорошо, если и наши рестораны поддержат.
  • Будет круто!
  • Молодцы, отличная идея!
  • Я прослезилась… Это прекрасно!
  • Скорей бы
  • Какая крутая идея! Молодцы!
  • Всем шампанского!

Напомним, ранее мы писали о том, как может измениться жизнь украинцев после войны и что выйдет на первый план.

А также рассказывали о том, что Эктор Хименес-Браво показал, чем кормит воинов ВСУ.

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