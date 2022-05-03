В Киеве бесплатно будут угощать шампанским в день смерти Путина
Киевские рестораны заранее начали готовиться к смерти Владимира Путина. Они запасаются шампанским и анонсируют бесплатное угощение всем посетителям.
Об этом сообщается на странице ресторана Under Wonder.
На странице киевского ресторана Under Wonder появились баннеры с анонсом акции "бесплатное шампанское". Как рассказали владельцы заведения, подобную акцию провели в одном из ресторанов Вашингтона в день смерти Сталина. Ресторан с названием "1203" отпраздновал смерть Сталина бесплатно угощая посетителей борщом.
Сохранились даже фотографии баннеров этой акции. Пока в 1953 году коммунисты скорбели из-за потери своего вождя, американцы наслаждались бесплатным борщом.
Фото: facebook.com/underwonderkiev
"2022. Вся страна и цивилизованный мир, затаив дыхание, ждут конца нового тирана. А Руслан Лобанов (автор идеи) вместе с UW готовят новый арт-проект и бесплатное шампанское", - так подписали фотографию на странице киевского ресторана.
Фото: facebook.com/underwonderkiev
Кроме бесплатного шампанского команда ресторана обещает удивить посетителей и новым арт-проектом, над которым работает вся команда.
Украинцы, кстати идею о бесплатном шампанском поддержали и предложили другим ресторанам присоединиться к акции.
- +1! Если реально – на эту дату бутылку Cristal!
- Будет хорошо, если и наши рестораны поддержат.
- Будет круто!
- Молодцы, отличная идея!
- Я прослезилась… Это прекрасно!
- Скорей бы
- Какая крутая идея! Молодцы!
- Всем шампанского!
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