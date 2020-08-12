У Києві бабуся спеціально залишила маленьких внучок біля магазину: що сталося

У Києві небайдужі перехожі помітили, що біля магазину на вулиці Північній Оболонського району довгий час знаходиться коляска без нагляду, в якій було двоє маленьких дітей. Люди викликали поліцію.

Поліцейські розшукали бабусю дівчаток 1 і 2 років і встановили обставини, при яких вона їх залишила одних. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці з'ясували, що дана сім'я перебуває на обліку, як така, яка виявилася в складних життєвих обставинах, оскільки батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.

У Києві літня жінка залишила двох маленьких дітей біля магазину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Бабуся пояснила, що близько двох місяців тому її дочка залишила їй своїх дітей. Вона пішла, не з'являється вдома, і взагалі не цікавиться своїми дітьми.

Жінка попросила забрати дітей, вона написала відмову від них і передала на піклування державі. Після огляду лікарі відвезли дітей до медичного закладу для тимчасового перебування.

У Києві літня жінка залишила двох маленьких дітей біля магазину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, в Україні у дитини вперше зафіксований нетиповий запальний синдром через COVID-19. Шестирічна дівчинка поскаржилася батькам на болі в животі, у неї піднялася температура і набрякли руки і ноги. У дівчинки запідозрили рідкісну хворобу - синдром Кавасакі.

Раніше в запорізькому дитсадку стався скандал через виховательку, яка публічно принизила дитини і не пустила в туалет.