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У Києві на автотрасі будують торговий центр: фото скандальної забудови

Автор: Styler

У Києві на проїжджій частині продовжують будувати торговий центр April City. Нові опори з'явилися на смузі руху дороги з боку Окружної на повороті з Леся Курбаса.

Про це повідомляє портал "Київ Інформ" на своїй сторінці в Facebook.

"ТРЦ Апрель знову побудував нові опори прямо на дорозі, вкравши смугу руху з боку Окружної на повороті з Леся Курбаса", - йдеться в повідомленні.

У Києві ТРЦ будують прямо на автотрасі (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

Варто зазначити, що влітку 2020 року в столиці вже був скандал через даний ТРЦ. Тоді торговий центр будували за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги.

У Києві ТРЦ будують прямо на автотрасі (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

При цьому частина незаконної забудови, яка виходила на дорогу, на проспекті Леся Курбаса почали зносити. Тоді забудовник своїм коштом проводив демонтаж.

У Києві ТРЦ будують прямо на автотрасі (фото: facebook.com/KyivNewsFeed)

За даними комісії, забудовник порушив межі будівництва, пошкодив проїжджу частину, і встановив монолітну залізобетонну опору прямо на дорожнє покриття.

Земельну ділянку під цей ТРЦ було виділено Київрадою ще у 2010 році.

Користувачі мережі прокоментували скандальну забудову.

  • Вони і не знімали огорожу. Зробили вигляд просто;
  • Козли! Транспортна розв'язка нікому не цікава, головне продати квадратні метри для торгівлі!
  • Мені цікаво: це взагалі законно? Є хоча б один документ?
  • Спочатку повинні були зробити реконструкцію... Але щось пішло не так і випадково вилізло 3 поверхи. Народ мовчить, їм зручно там стояти в пробках і ходити по одному. Так вони вирішили розширитися далі... Випадково... Впевнена на 100% що все це незаконно, але поки люди мовчать, будівництво буде продовжуватися.

Нагадаємо, у Києві серед білого дня впав будівельний кран.

Раніше в Україні на будівництві дороги розкопали унікальні артефакти.

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