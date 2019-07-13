У Києві на Atlas Weekend без вісті пропав молодий хлопець (фото і прикмети)

На фестивалі Atlas Weekend, який проходить в Києві на ВДНГ, пропав 20-річний хлопець Вадим Михайлович Онищенко. Прикмети і фото молодої людини опублікував ресурс ДТП kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що Вадим перестав виходити на зв'язок в четвер, 11 липня близько 20:00. Тоді він подзвонив мамі і сказав, що знаходиться на Хрещатику і збирається піти на фестиваль.

Після цього телефон Вадима був включений ще протягом доби, але він не відповідав. А 13 липня хлопець повинен був вийти на роботу, але там не з'явився.

Прикмети Вадима Онищенка: виглядає на 20-22 роки, шатен, очі зеленого кольору. У день зникнення був одягнений у світлі джинси, чорну сорочку і вітровку бордового кольору, на ногах - білі кросівки.

Вадим Онищенко (фото: facebook.com)

Всім, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопця, прохання повідомити за телефоном (096) 311-83-42 - мама Наталя або на лінію "102".

До речі, нещодавно через "викрадення" дитини з дитсадка у Запорізькій області був піднятий весь особовий склад Нацполіції округу. На щастя, інцидент виявився лише непорозумінням.

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