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У Києві обстріляли магазин

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 12:58
У Києві обстріляли магазин
Фото з місця інциденту (kiev.informator.ua)

Магазин обстріляли з невідомої зброї

У Києві невідомі обстріляли і розмалювали вітрини магазину взуття Carlo Pazolini. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Як видно на фотографії, вікна магазину Carlo Pazolini, який розташований на проспекті Перемоги, 19, розстріляли з невідомої зброї. Також перед входом в магазин стрілки написали фарбою "Москалі".

Фото з місця інциденту (kiev.informator.ua)

Carlo Pazolini - російський бренд взуття, створений у 1990 році. Для того, щоб спочатку взуття краще продавалася, маркетологи компанії у 1992 році вигадали історію, що бренд походить з Італії. Продукція бренду представлена в 5 країнах світу: Росії, Україні, Молдові, Італії та Азербайджані.

Нагадаємо, раніше в столиці на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людини. Між двома чоловіками виникла суперечка.

Також РБК-Україна писало, що 12 листопада у Харкові поліцейський відділу в метрополітені відкрив стрілянину на станції. Спецпідрозділ поліції затримав його.

Також повідомлялось, що в Маріуполі чоловік відкрив стрілянину по перехожих, але в результаті був затриманий поліцейським, який перебував поза службою.

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