У Києві в аптеці орудують спритні злодійки: "робота" потрапила на відео

Злодійки общищали кишені покупців у соціальній аптеці в Києві
У Києві орудують нахабні злодійки, які спритно общищают кишені людей за лічені миті. Злочини зафіксувала камера спостереження в одній із соціальних аптек столиці в Голосіївському районі.
Зазначається, що за декілька хвилин злодійка встигла скоїти дві крадіжки. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Також жителів столиці закликають бути уважними і не стати черговою жертвою кишенькових злодіїв.
На кадрах видно, що спритна злочинниця "чистить" кишені покупців в аптеці, при цьому прикриваючись чорним пакетом.
В цей час інша жінка стоїть поруч і спостерігає за процесом - ймовірно, підстраховуючи свою напарницю. Так, зловмисниці "працюють" у парі.
Відео: У Києві в аптеці помітили злодійок
Користувачі мережі розповідають про інші випадки "діяльності" злодійок і обурюються тим, що місцем свого промислу вони вибрали соціальну аптеку, куди зазвичай приходять люди з невисоким рівнем достатку.
Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ