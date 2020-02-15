В Киеве в аптеке орудуют ловкие воровки: "работа" попала на видео

В Киеве орудуют воровки в аптеке (Иллюстративное фото: полиция / РБК-Украина)

Воровки общищали карманы покупателей в социальной аптеке в Киеве

В Киеве орудуют наглые воровки, которые ловко общищают карманы людей за считанные мгновения. Преступления зафиксировала камера наблюдения в одной из социальных аптек столицы в Голосеевском районе.

Отмечается, что за нескоько минут воровка успела совершить две кражи. Ролик опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Также жителей столицы призывают быть внимательными и не стать очередной жертвой карманниц.

На кадрах видно, что ловкая преступница "общищает" карманы покупателей в аптеке, при этом прикрываясь черным пакетом.

В это время другая женщина стоит рядом и наблюдает за процессом - вероятно, подстраховывая свою напарницу. Так, злоумышленницы "работают" в паре.

Видео: В Киеве в аптеке заметили воровок

Пользователи сети рассказывают о других случах "деятельности" воровок и возмущаются тем, что местом своего промысла они выбрали социальную аптеку, куда обычно приходят люди с невысоким уровнем достатка.

Уже третье видео с этими дамами с кулечком за последний месяц, тут только руки рубать, потому что если и посадят, то после выхода снова пойдут "работать".

Там четко видно, что они обе работают. Сначала в светлом щупала тетку, потом в темной одежде.

Не она а они. Там в паре тянут.

Их там шесть человек работает друг у друга карманы пробивают. Обратите внимание на мужиков.

Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ