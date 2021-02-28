ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 08:35
У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу У Києві демонтують МАФи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві працівники комунальних служб взялися за демонтаж МАФів. Зокрема, від малих архітектурних форм, які нібито незаконно встановлені у переході, очистили територію біля станції метро "Позняки".

Відповідне відео з'явилося у Facebook-спільноті "Дарниця Live".

"В одному з переходів біля станції м. Позняки активно демонтують МАФи", - йдеться у коментарі до відео.

В коментарях до публікації кияни активно радіють такому перебігу подій.

  • Кінець Шанхаю, початок вільного проходу.
  • Підтримую!
  • Давно пора!
  • Перехід повинен бути переходом, а не базаром.

Також люди просять владу знести МАФи й в інших переходах.

"Демонтуйте на "Харківській" в переході, де метро. Постійно купа людей, нелегалізовані продажі. Коли до цього руки дійдуть у вас?" - пише Вікторія Онищенко.

"Чекаємо на Осокорках", - написав Юрій Виганяйло

Але є й ті, хто доволі скептично ставиться до знесення МАФів.

"І що? Скоро там не буде ламп освітлення, і буде смердіти ... Або хтось буде підтримувати чистоту і порядок?" - цікавиться Руслан Терещенко.

"Одні демонтують, інші ставлять. Все залежить від зміни власника!" - зауважив Микола Данильченко.

"Люди без хліба залишилися, взагалі класно", - бідкається Надір Хашимов.

У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу

У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу

У Києві активно демонтують МАФи: кінець Шанхаю, початок вільного проходу

Скріншоти (facebook.com/darnica.live1)

Раніше ми писали, що у Києві затопило підземний перехід. Судячи з усього, його залило окропом, бо на місці НП можна було побачити багато пари.

Також повідомлялося, що у Києві кур'єри Glovo обурили мережу їздою по підземних переходах на мопедах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ рынок переход
LITE
Мокрий сніг і тепло: синоптики розповіли, як закінчиться зима
Мокрий сніг і тепло: синоптики розповіли, як закінчиться зима