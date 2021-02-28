ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода

Новина українською → Київ, Воскресенье 28 февраля 2021 08:35
В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода В Киеве демонтируют МАФы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Киеве работники коммунальных служб принялись за демонтаж МАФов. В частности, от малых архитектурных форм, которые якобы были незаконно установлены в переходе, очистили территорию возле станции метро "Позняки".

Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе "Дарница Live".

"В одном из переходов возле станции м. Позняки активно демонтируют МАФы", - говорится в комментарии к видео.

В комментариях к публикации киевляне активно радуются такому повороту событий.

  • Конец Шанхая, начало свободного прохода.
  • Поддерживаю!
  • Давно пора!
  • Переход должен быть переходом, а не базаром.

Также люди просят власть снести МАФы и в других переходах.

"Демонтируйте на "Харьковской" в переходе, где метро. Постоянно куча людей, не легализированы продажи. Когда до этого руки дойдут у вас?" - пишет Виктория Онищенко.

"Ждем на Осокорках", - написал Юрий Виганяйло

Но есть и те, кто довольно скептически относится к сносу МАФов.

"И что? Скоро там не будет ламп освещения, и будет вонять ... Или кто-то будет поддерживать чистоту и порядок?" - интересуется Руслан Терещенко.

"Одни демонтируют, другие ставят. Все зависит от смены владельца!" - подметил Николай Данильченко.

"Люди без хлеба остались, вообще классно", - жалуется Надир Хашимов.

В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода

В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода

В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода

Скриншоты (facebook.com/darnica.live1)

Ранее мы писали, что в Киеве затопило подземный переход. Судя по всему, его залило кипятком, потому что на месте ЧП можно было увидеть много пара.

Также сообщалось, что в Киеве курьеры Glovo возмутили сеть ездой по подземным переходам на мопедах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев рынок переход
LITE
Мокрый снег и тепло: синоптики рассказали, как закончится зима
Мокрый снег и тепло: синоптики рассказали, как закончится зима