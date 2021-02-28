В Киеве активно демонтируют МАФы: конец Шанхая, начало свободного прохода

В Киеве работники коммунальных служб принялись за демонтаж МАФов. В частности, от малых архитектурных форм, которые якобы были незаконно установлены в переходе, очистили территорию возле станции метро "Позняки".

"В одном из переходов возле станции м. Позняки активно демонтируют МАФы", - говорится в комментарии к видео.

В комментариях к публикации киевляне активно радуются такому повороту событий.

Конец Шанхая, начало свободного прохода.

Поддерживаю!

Давно пора!

Переход должен быть переходом, а не базаром.

Также люди просят власть снести МАФы и в других переходах.

"Демонтируйте на "Харьковской" в переходе, где метро. Постоянно куча людей, не легализированы продажи. Когда до этого руки дойдут у вас?" - пишет Виктория Онищенко.

"Ждем на Осокорках", - написал Юрий Виганяйло

Но есть и те, кто довольно скептически относится к сносу МАФов.

"И что? Скоро там не будет ламп освещения, и будет вонять ... Или кто-то будет поддерживать чистоту и порядок?" - интересуется Руслан Терещенко.

"Одни демонтируют, другие ставят. Все зависит от смены владельца!" - подметил Николай Данильченко.

"Люди без хлеба остались, вообще классно", - жалуется Надир Хашимов.

Скриншоты (facebook.com/darnica.live1)