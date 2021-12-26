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У Києві з понад 300 автомобілів створили яскраву новорічну ялинку (відео)

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Київ , Неділя 26 грудня 2021 19:32
У Києві з понад 300 автомобілів створили яскраву новорічну ялинку (відео) Фото: у Києві з автомобілів створили яскраву новорічну ялинку (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У Києві автомобілісти традиційно створили зі своїх авто новорічну ялинку. В даному заході використовували понад 300 машин.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ", який також опублікував відповідне відео.

"Під час перформансу повністю занурені в новорічну атмосферу автолюбителі загадували бажання і співали новорічні пісні", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як власники авто розташували свої машини таким чином, щоб вони всі разом нагадували ялинку. При цьому вони включили фари і аварійний сигнал.

Нагадаємо, новорічна ялинка в будинку повинна бути прикрашена за всіма правилами енергетичних потоків для залучення уваги символу року - Тигра. Також значення має і місце розташування ялинки, і кольор іграшок, якими ви її прикрашаєте.

В ідеалі святкове дерево повинно знаходиться в центрі кімнати - це місце скупчення енергії і так вона буде мати найсильніший вплив.

Ми також писали про те, що не можна дарувати на новий 2022 рік. Подарунки повинні не тільки підходити члену сім'ї, а й відповідати символу року - Тигру.

Тигр не шанує все, що може спровокувати отримання травм і ран. Тому не потрібно дарувати штопори, набори ножів, манікюрні набори та інші подібні подарунки.

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