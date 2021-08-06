З Києва до Одеси запускають елітний поїзд з душем всередині: як він виглядає і ціна квитка

Укрзалізниця запускає новий поїзд підвищеного комфорту №287, який буде їхати по популярному курортному маршруту Київ-Одеса.
Як виглядають купе цього поїзда, скільки коштують квитки і чому не все так просто - читайте в нашому матеріалі нижче.
Відомо, що новий склад буде доступний для замовлення квитків з 9 серпня.
Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа: з Києва - о 00:55, а назад з Одеси - о 13:33.
При цьому, 21 серпня 2021 року поїзд не курсуватиме "з технічних причин".
У кожному купе поїзда передбачений рукомийник, також у вагоні є пеленальний столик, мультимедійна система і душова кабінка.
Місця будуть продаватися за принципом СВ, тобто - дві людини в купе.
Ми вирішили подивитися на сайті Укрзалізниці, у скільки ж обійдеться квиток на цей потяг.
Судячи з інформації на сайті УЗ, це люксовий вагон і ціна на одну людину складає 806,98 гривень.
До слова, СВ в поїзді Київ-Ізмаїл, наприклад, коштує близько 1350 гривень.
Скріншот з сайту Укрзалізниці
Зазначимо, що сама поїздка зі столиці до Одеси триватиме 9 годин 38 хвилин.
Справа в тому, що нові вагони - насправді... старі, які повинні курсувати на міжнародних повідомленнях. На це звернув увагу популярний блогер Олег Васильєв у своєму Facebook.
"Поки міжнародне сполучення залізницею не має широких масштабів, Укрзалізниця знайшла застосування вагонам габариту РІЦ. "Пасажирська компанія" сформувала з цих вагонів цілий поїзд", - пише він.
"Я так розумію, що дефіцит якісного рухомого складу на УЗ відчувається істотно, тому в роботу пішли вагони міжнародного формату", - додав блогер.
Як ми писали раніше, Укрзалізниця запускає додатковий рейс в аеропорт "Бориспіль".
Нагадаємо, нещодавно в мережі звернули увагу на одвічну проблему в поїздах УЗ.