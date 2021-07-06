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Київ затопило після "тропічної" зливи: вулиці перетворилися на річки (відео та фото)

Автор: Володимир Костирін

У Києві пройшла сильна злива 6 липня, яка за короткий час встигла перетворити деякі вулиці на річки в південних районах столиці, де після такого "тропічного" дощу значно затопило проїжджу частину.

Відео та фото наслідків "мокрої негоди" очевидці публікують в мережі.

Найбільше від потужної зливи дісталося Голосіївському району, де через потоки води з неба водостоки на дорогах просто не справлялися, таким чином ватерлінія швидко піднялася.

На кадрах можна побачити, як транспорт ніби пливе по річці, а не їде по асфальту.

На Голосіївці значно залило проспект Науки, райони біля іподрому і ВДНГ (Експоцентр), а також Корчувате.

Підтоплення проїжджої частини на проспекті Науки, 102 після зливи 6 липня (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Хоча злива сьогодні ввечері не тривала довго, підтоплення виявилися значні.

Відео: "потоп" біля ТРЦ "Магеллан" на Теремках 6 липня в Києві

Відео: підтоплення в Корчуватому 6 липня

Відео: у Києві 6 липня пройшов "тропічний" дощ, підтопивши вулиці в деяких районах

Також кияни розповідають в мережі, що в Печерському районі та на Видубичах теж лило як з відра. Дісталося і південній частині лівого берега столиці.

Відзначимо, що перед цим через сильні дощі Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію, і в мережі показали незвичайні кадри наслідків стихії.

Також ми писали про те, що 4 липня на одному з найпопулярніших українських курортів - Бердянську пронісся потужний ураган.

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