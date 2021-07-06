Київ затопило після "тропічної" зливи: вулиці перетворилися на річки (відео та фото)

Найбільше від потужної зливи дісталося Голосіївському району, де через потоки води з неба водостоки на дорогах просто не справлялися, таким чином ватерлінія швидко піднялася.

На кадрах можна побачити, як транспорт ніби пливе по річці, а не їде по асфальту.

На Голосіївці значно залило проспект Науки, райони біля іподрому і ВДНГ (Експоцентр), а також Корчувате.

Підтоплення проїжджої частини на проспекті Науки, 102 після зливи 6 липня (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Хоча злива сьогодні ввечері не тривала довго, підтоплення виявилися значні.

Відео: "потоп" біля ТРЦ "Магеллан" на Теремках 6 липня в Києві

Відео: підтоплення в Корчуватому 6 липня

Відео: у Києві 6 липня пройшов "тропічний" дощ, підтопивши вулиці в деяких районах

Також кияни розповідають в мережі, що в Печерському районі та на Видубичах теж лило як з відра. Дісталося і південній частині лівого берега столиці.