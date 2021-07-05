Одеса пішла під воду і перетворилася на Венецію: таким місто ще не бачили

Негода накрила Україну 4 липня і Одеса не стала винятком. Так, у місті пройшли сильні зливи, які затопили його. Таким морський курорт давно не бачили.

Так, опади призвели до підтоплення провулку високого, вулиць водопровідної, Балківської, Середньофонтанської, армійської, Інглезі, Приморської, Мельницької та ряду вулиць у центрі міста, де колектори "Інфоксводоканалу" за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим об'ємом дощової води.



Відзначається, що за 4 липня в місті випало 24,4 мм опадів, а це більш ніж половина місячної норми.

В Одесі злива затопила місто

Прогнози синоптиків

Синоптики повідомляють, що циклон і антициклон по черзі визначатимуть погоду в Одесі на цьому тижні. Очікуються сильні дощі, грози, штормовий вітер і посилення спеки. Пік спеки припаде на вихідні. Температура повітря підніметься до + 30 градусів.