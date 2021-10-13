Київ застиг у передсвяткових заторах, а таксисти накрутили ціни (карта)

На ситуацію з таксі також вплинули погодні умови. Увечері в Києві почав мрячити невеликий дощ. Це теж завжди позначається на ціні таксі, тому що збільшується попит.

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Наприклад, щоб з Подолу доїхати на Петропавлівську Борщагівку (16 км) необхідно заплатити не менше 307 гривень. У деяких службах ціна поїздки становить майже 400 гривень. При цьому в звичайні дні така поїздка обходиться в 200 гривень.

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На Проскпект Перемоги 121Б (біля станції метро "Житомирська") з Подолу (14,6 км) можна потрапити за 331 гривню.

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Якщо ж вам потрібно з Подолу дістатися до аеропорту "Бориспіль" (35,8 км), то будьте готові віддати 726 гривень.

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На Виноградар з Подолу поїздка обійдеться в 330 гривень, а на Позняки - 326 гривень.

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З Нивок на Позняки можна доїхати за 494 гривні, а до Теремків - за 392 гривні.

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