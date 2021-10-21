Київ закривають на локдаун: що заборонять при "червоній зоні"

Транспорт

Ще на 10 жовтня кияни зробили замовлення на понад 600 тисяч перепусток у разі введення локдауну в Києві.

Адже до цього столичні чиновники заявили, що в разі посилення карантину громадським транспортом зможуть скористатися лише жителі Києва зі спецпропусками, а транспортні карти без дозволів під час жорсткого карантину діяти не будуть.

Учбові заклади

Після того як в МОЗ у середині вересня прийняли рішення щодо "жовтих" (одна доза) і "зелених" (дві дози) сертифікатів вакцинації, було також встановлено, що у разі введення "червоного рівня" епідемічної небезпеки навчальні заклади працюватимуть тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

ТРЦ, громадське харчування, спортзали, кінотеатри і так далі

У тому ж рішенні Міністерства охорони здоров'я було названо умову, при якій зможе працювати бізнес. Вона одна - 100% наявність "зеленого" сертифіката для всіх - відвідувачів, працівників, організаторів.

"Обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників і організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних установ, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів і басейнів "зеленого" COVID-сертифіката", - йдеться в повідомленні.