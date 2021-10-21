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Кличко зробив важливу заяву про "червону" зону карантину для Києва: названа дата

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 12:19
Кличко зробив важливу заяву про "червону" зону карантину для Києва: названа дата Фото: у Києві можуть посилити карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Карантин у Києві буде посилений і столиця перейде в "червону зону" вже дуже скоро.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради, передає КМДА.

Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийме рішення про введення додаткових обмежень у п'ятницю, 22 жовтня.

"Днями Київ потрапить в "червону" зону карантину. Тому що ситуація з поширенням коронавірусу в столиці стрімко погіршується. За минулу добу в Києві - майже 1200 нових хворих і 39 летальних випадків. Вік, тих, хто помер - від 29 років. В останні дні в лікарні столиці госпіталізують по пів тисячі хворих. І більшість з них - у важкому стані", - заявив Кличко.

Він нагадав, що сьогодні 98% госпіталізованих до лікарень міста - не щеплені. І 99 відсотків летальних випадків - це не вакциновані пацієнти. Мер Києва закликав усіх, хто ще не прищепився від коронавірусу - негайно це зробити.

"Сьогодні головне - зберегти здоров'я і життя людей! Не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися із занадто великою кількістю хворих. Ті, хто виступають проти вакцинації та обмежень, потрапивши в лікарню то потім не розповідають, що коронавірусу не існує ... Тому ще раз закликаю киян і всіх українців: Ідіть і вакцинуйтеся! Давайте будемо свідомими і будемо піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких і людей навколо!"- зазначив Віталій Кличко.

Список обмежень для столиці поки що невідомий.

Як ми раніше писали, стало відомо, чому в Кіровоградській області найменше хворіють.

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Віталий Кличко
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