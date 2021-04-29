У метро Києва з'являться нові вагони за 50 млн: якими вони будуть

Якими будуть нові вагони в метро

Відзначається, що 25 з 50 нових вагонів будуть абсолютно незвичними для більшості киян. Вони будуть з наскрізним проходом.

"Перш за все - наскрізний прохід у вагонах збільшує місткість складів, оскільки зараз простір між вагонами у нас не використовується. А в наскрізному вагоні - це місце, де можуть перебувати пасажири під час руху поїзда", - розповів експерт з транспорту Олександр Кава.

Більш того, такі склади дозволяють пасажирам рівномірно розподілятися по всьому поїзду, а не накопичуватися, наприклад, в одному-двох центральних вагонах.

"Наші станції глибокого залягання побудовані так, що проходи між центральним залом і платформою є тільки до центральної частини поїзда, і в торцеві вагони йде дуже мало пасажирів. При використанні наскрізних вагонів, пасажири зможуть зайти в будь-який з них і рівномірно розподілятися по вагонах на свій розсуд", - пояснив він.

Фото: приблизно так можуть виглядати нові вагони в метро Києва (pexels.com)

Вагони побудують в Україні?

Цікаво, що вагони з наскрізним проходом можуть побудувати на українських заводах.

Нібито Крюківський вагонобудівний завод був готовий ще 10 років тому зробити склади з наскрізним проходом для Києва. Але тоді угода не відбулася.

Коли з'являться нові вагони?

Тендер на платформі ЄБРР повинен був проводитися 11 березня 2021 року, але терміни перенесли. Всі процедури планують завершити в серпні 2021, а підпис під договором з'явиться в жовтні.

Новий склад вагонів прибуде на станцію Сирецько-Печерської лінії ("зелена" гілка метро). Вагони планують запустити відразу після відкриття станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".