У метро Києва з'являться нові вагони за 50 млн: якими вони будуть

В метро Києва з'явиться 50 нових вагонів. Для цього вже виділили 50 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.
Про це пише видання 44.ua.
Відзначається, що 25 з 50 нових вагонів будуть абсолютно незвичними для більшості киян. Вони будуть з наскрізним проходом.
"Перш за все - наскрізний прохід у вагонах збільшує місткість складів, оскільки зараз простір між вагонами у нас не використовується. А в наскрізному вагоні - це місце, де можуть перебувати пасажири під час руху поїзда", - розповів експерт з транспорту Олександр Кава.
Більш того, такі склади дозволяють пасажирам рівномірно розподілятися по всьому поїзду, а не накопичуватися, наприклад, в одному-двох центральних вагонах.
"Наші станції глибокого залягання побудовані так, що проходи між центральним залом і платформою є тільки до центральної частини поїзда, і в торцеві вагони йде дуже мало пасажирів. При використанні наскрізних вагонів, пасажири зможуть зайти в будь-який з них і рівномірно розподілятися по вагонах на свій розсуд", - пояснив він.
Фото: приблизно так можуть виглядати нові вагони в метро Києва (pexels.com)
Цікаво, що вагони з наскрізним проходом можуть побудувати на українських заводах.
Нібито Крюківський вагонобудівний завод був готовий ще 10 років тому зробити склади з наскрізним проходом для Києва. Але тоді угода не відбулася.
Тендер на платформі ЄБРР повинен був проводитися 11 березня 2021 року, але терміни перенесли. Всі процедури планують завершити в серпні 2021, а підпис під договором з'явиться в жовтні.
Новий склад вагонів прибуде на станцію Сирецько-Печерської лінії ("зелена" гілка метро). Вагони планують запустити відразу після відкриття станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".
Раніше в метро Києва зробили заяву про важливе нововведення, яке може торкнутися кожного пасажира.