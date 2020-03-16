Київ посилює карантин: як працюватиме транспорт

Карантин у Києві через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Київ переходить на жорсткі карантинні заходи, щоб не допустити поширення коронавіруса

Карантин у Києві через коронавірус буде введений з 17 березня. Закриють всі заклади, крім продуктових, господарських магазинів, аптек, АЗС, банків і банкоматів. Чи буде обмежено рух громадського транспорту - в матеріалі Styler.

Віталій Кличко заявив, що користування громадським транспортом вони поки не можуть обмежити. При цьому мер столиці акцентував на тому, що весь транспорт кілька разів в день дезінфікують.

Кличко закликав киян бути свідомими, і не пересуватися по місту без потреби. А пасажирів метро закликав їздити в медичних масках.

У Київському метрополітені також просять залишатися вдома по можливості, мити руки, користуватися маскою.

Заява Київського метрополітену через коронавірус (скрін: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо, що Національний банк закликав українців перейти на користування безготівковими розрахунками, в тому числі і при оплаті проїзду в громадському транспорті.

З 17 березня в Києві будуть закриті:

заклади швидкого харчування, ресторани, кафе і бари (тільки онлайн-замовлення),

торгово-розважальні центри,

спорткомплекси і зали,

СПА-салони, салони краси, сауни, косметологічні кабінети, кабінети масажу, перукарні, тату-салони та інші,

дискотеки, нічні клуби, комп'ютерні клуби та інші розважальні заклади.

Крім того, буде обмежено пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами, а також проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян.