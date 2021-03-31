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Київ посилює локдаун: з'явилося уточнення по зупинці транспорту

Автор: Світлана Мащенко

Київ може піти на локдаун вже в п'ятницю, 2 квітня. Мова йде про закриття дитячих садків, а також про переведення молодшої школи (1-4 клас) на дистанційне навчання. Що стосується зупинки громадського транспорту, то тут рішення повинен приймати штаб з надзвичайних ситуацій.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, поки що про зупинку транспорту говорити рано, оскільки це рішення повинно прийматися на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Це рішення може прийматися виключно штабом з НС, тому сьогодні говорити про якусь конкретику - це дуже рано", - сказав Рубан.

Зазначимо, що ймовірність зупинки громадського транспорту в Києві озвучив ще Максим Степанов 26 березня.

"Якщо ситуація виходитиме з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник", - заявив тоді міністр.

Нагадаємо, що карантинні обмеження у столиці посилили 20 березня. Попередньо вони будуть діяти до 9 квітня.

Оновлення: о 15.30 31 березня стало відомо, що у Києві транспорт буде працювати як наземний, так і метро - тільки за спецперепустками. Садки і школи будуть зачинені. Обмеження набудуть чинності з 5 квітня і попередньо будуть діяти до 16-го квітня.

Нагадаємо, що 31 березня Віталій Кличко заявив, що якщо ситуація в Україні не зміниться, то обмеження будуть посилювати. А голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан назвав можливу дату.

До речі, інфекціоніст Ольга Голубовська заявила нещодавно, що ситуацію з коронавірусом в Україні може врятувати тільки локдаун, при цьому транспорт зупиняти не обов'язково.

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