Київ посилює локдаун: з'явилося уточнення по зупинці транспорту

За словами Рубана, поки що про зупинку транспорту говорити рано, оскільки це рішення повинно прийматися на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Це рішення може прийматися виключно штабом з НС, тому сьогодні говорити про якусь конкретику - це дуже рано", - сказав Рубан.

Зазначимо, що ймовірність зупинки громадського транспорту в Києві озвучив ще Максим Степанов 26 березня.

"Якщо ситуація виходитиме з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник", - заявив тоді міністр.

Нагадаємо, що карантинні обмеження у столиці посилили 20 березня. Попередньо вони будуть діяти до 9 квітня.

Оновлення: о 15.30 31 березня стало відомо, що у Києві транспорт буде працювати як наземний, так і метро - тільки за спецперепустками. Садки і школи будуть зачинені. Обмеження набудуть чинності з 5 квітня і попередньо будуть діяти до 16-го квітня.