Київ потрапив у "зелену" зону карантину: що це значить

Київ опинився в "зеленій" зоні "карантину, попри те, що кількість нових хворих не зменшується, і на 3 серпня в столиці вже 8554 випадків коронавірусу - за останню добу 102 нових хворих.

Відзначимо, що поділ на зони - зелену, жовту, помаранчеву і червону - набрав чинності в рамках адаптивного карантину з понеділка, 3 серпня. Глава управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан розповів, чому столиця виявилася в "зеленій" зоні.

За його словами, епідемічна ситуація в Києві визначається не так, як по всій країні.

"Якщо ми подивимося показники Кабінету міністрів, то вони (показники Києва. - Ред.) Знаходяться в межах жовтої зони, але якщо виключити "осередкові" випадки - спалахи в гуртожитках та інших установах, то місто Київ потрапляє в зелену зону", - зазначив Рубан.

Заборони для зон карантину - зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної

Серед загальних вимог - носіння масок в громадських місцях.

У "зеленій" зоні, куди потрапив Київ, заборонено:

проведення масових заходів за участю понад однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, а також діяльність кінотеатрів і установ культури із заповнюваністю кінозалів або залів понад 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння.

До заборон на "жовтому" рівні додаються:

відвідування сторонніми особами ряду установ і закладів соціального захисту, крім тих, які надають соціальні послуги екстрено.

"Помаранчевий" рівень вводить заборону на (крім перерахованих вище):

проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території;

діяльність установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів;

роботу після півночі і до сьомої години ранку розважальних закладів, а також суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, крім послуг громадського харчування з застосуванням адресної доставки замовлень і замовлень на винос;

відвідування установ освіти кількістю понад 20 чоловік, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім ряду винятків;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів; прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.

"Червоний" рівень - є найсуворішим з усіх, тут заборонено:

регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів, крім перевезення: легковими авто, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше 5 осіб без урахування осіб у віці до 14 років;

службовими та/або орендованими автомобілями підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше ніж за два дні органи Нацполіції.

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сферах культури, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, торговельного та побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами тощо;

здійснення банківської і страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності по ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого користування, об'єктів поштового зв'язку;

торговельна діяльності та діяльність з надання послуг громадського харчування з застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, які надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

У "червоній" зоні опинилися два міста - Тернопіль та Луцьк, а також Кіцманський район Чернівецької області.

"Помаранчеву" зону присвоїли Івано-Франківську, Львову і Бережанам Тернопільської області, а також Луцькому і Любашевському району Волинської області, Тісьменицькому району Івано-Франківської області, Миколаївському, Перемишльському і Пустомитівському району Львівської області, Бучацькому району Тернопільської області.

В "жовтій" зоні Вінниця, Могилів-Подільський, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме, а також:

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчицькій райони Вінницької області,

Горохівський, Ківерцівській, Горохівський, Маневицький і Турійський райони Волинської області,

Любарський, Пулинський, Романовський і Черняховський райони Житомирської області,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,

Богородчанський, Городенівскій, Косівський і Наддвірнянскій райони Івано-Франківської області,

Жовківський, Яворівський та Кам'яно-Бузький райони Львівської області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

Решта території України потрапила в "зелену" зону.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні набрати чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими всі населені пункти і райони будуть розподілені на чотири зони - "зелена", "помаранчева", "жовта" і "червона".

Державна комісія щоп'ятниці оновлюватиме поділ України на зони, а зміни будуть діяти з понеділка наступного тижня.

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