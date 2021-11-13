Київ потонув у густому тумані: дивовижні фото міста
У Києві в суботу, 13 листопада, на місто опустився густий туман. Зокрема, через погодне явище оголошено перший рівень небезпеки – жовтий
Яким туманним було місто упродовж дня - дивіться у матеріалі Styler нижче.
Так, таке природне явище триматиметься до кінця доби.
Тому водіям під час керування автомобілем у тумані потрібно дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Київ охопив густий туман (фото: РБК-Україна)
На фото видно, що через природне явище об'єкти, розташовані вдалині, майже непомітні.
Також у соцмережах жителі столиці публікують знімки міста оповитого туманом.
Одна із жителів Оболоні показала фото столичного туману, який опустився на місто.
"Оце так туман спустився сьогодні зранку", - підписала вона.
Київ охопив густий туман (фото: facebook.com/jDtnt.photo)
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