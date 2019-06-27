На Київ обрушилася руйнівна гроза: відео та фото стихії

27 червня на Київ обрушився сильний ураган
Потужна гроза з сильними шквалистими поривами вітру обрушилася на Київ 27 червня близько 12 години дня. Жителі столиці України можуть спостерігати блискавки, а також чути гуркіт грому.
Гроза вже повалила дерева. У Подільському районі міста великі гілки впали на тротуари.
На Лук'янівці гілки падають на припарковані автомобілі під деревами.
"Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози і урагану", - прокоментувала своє відео журналіст Віталія Мазур.
Гроза в Києві (відео: facebook.com/mata.vizur)
Зазначимо, що про постраждалих поки що не повідомляється.
Тим часом, користувачі активно коментують ураган і його последстивия.
"Я вас вітаю, в Київ прийшов циклон Отто і у нас перший дощ за місяць", - написав блогер Підкорювач Осмосу в Twitter.
Скріншот
Відео грози у Києві (twitter.com/ostasov)
Гроза в столиці (Звичайний Київ)
А на Лісовому масиві через грозу величезне дерево впало на маршрутне таксі. НП сталася на вулиці Матеюка. На щастя, в маршрутці в цей час нікого не було, обійшлося без постраждалих.
Гроза в Києві (відео: Інформатор)
акож Київ паралізували затори.
Затори в Києві (Google Карти)
Раніше синоптики попередили, що стихія увірветься в Україну з новою силою.