Київ накрила хмара небезпечного газу: експерти б'ють на сполох

12 січня Київ і частину Київської області накрила хмара чадного газу. Таким повітрям дихати вкрай небезпечно, про що в соціальній мережі на сторінці Facebook повідомила глава комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

"Над Україною знову найвища концентрація CO в світі, порівнянна з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркської агломерації! Накрило так само, як і в жовтні півкраїни - від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя. Знову історія повторюється, і знову наш Гідрометцентр мовчить. Половина території України вкрита величезною хмарою концентрації СО, і українці не мають ніякої інформації про те, чим вони дихають ", - написав Олег Попенко.

Київ накрила хмара небезпечного газу - що говорять експерти (facebook.com/Олег Попенко)

Глава Госпродпотребслужби Києва Олег Рубан повідомив, що було проведено заміри повітря і прилади зафіксували перевищення по пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту тільки в трьох місцях - Бессарабська площа, Оболонський проспект і Деміївська площа.

За його словами, в інших місцях стан повітря в Києві повністю відповідає стандартам мегаполісу, тобто без небезпечних забруднень.