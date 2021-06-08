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Київ накрила потужна злива з градом: відео затоплених вулиць

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Києва, Вівторок 08 червня 2021 21:01
Київ накрила потужна злива з градом: відео затоплених вулиць Фото: у Києві сильний дощ затопив вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві розгулялася негода 8 червня, і вулиці залило потужним дощем з градом. При цьому злива з грозою перетворила дороги на потоки не у всіх районах міста. Жителі столиці зняли "мокру стихію" на фото і відео, після чого поділилися кадрами в мережі.

Як вплив циклону "порадував" киян рясними опадами, та де залило найбільше - читайте в нашому матеріалі нижче.

Особливо залило сьогодні Лівий берег Києва. У деяких місцях в Дарницькому районі каналізаційні стоки не справлялися з водою, що ллється з неба - й на проїжджій частині "ватерлінія" значно піднялася, і машинам доводилося "плисти" вулицями.

Як видно на відео, знятому Євгеном Ігнатенком і розміщеному на Facebook-сторінці спільноти "Позняки Осокорки Харківський", рівень води піднімався мало не до середини коліс автомобілів.

Відео: у Києві сильний дощ затопив вулиці 8 червня

Такі водні перешкоди для водіїв утворилися на перетині вулиць Празької та Алматинський, недалеко від Дарницької площі.

Київ накрила потужна злива з градом: відео затоплених вулиць

У Києві після зливи вулиці перетворилися на річки 8 червня (фото: facebook.com / Євген Ігнатенко)

Також в мережі показали, як крім струменів води з неба сипався рясний великий град. Ролик виклав киянин Василь Шимко в Facebook.

Відео: потужна злива з градом у Києві 8 червня

При цьому в коментарях до кадрів зауважують, що на Правому березі столиці ситуація була зовсім іншою, та й до північної частини Лівого - до Троєщини - дощ теж не дістався.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження на 9 червня, і згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, в середу очікуються грози, град і шквали.

Також ми писали про те, що жителів міста під Дніпром налякав незвичайний смерч у небі 7 червня, і вдалося зняти фото цього явища.

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