Київ на карантині: повний список закритих закладів і відмінених подій

Київ закриють на карантин з 12 березня 2020 року через коронавірус в Україні. Таким чином столична влада хоче убезпечити мешканців міста від COVID-19. І це незважаючи на те, що в країні на сьогодні зафіксовано лише один випадок зараження небезпечним вірусом. І той за 500 км від столиці - у Чернівцях.

Але, як би там не було, з четверга у Києві закриються на карантин сотні закладів та буде відмінено десятки масових розважальних заходів.

Через карантин в Києві:

обмежується освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, мистецьких, спортивних школах та інших;

обмежується проведення концертів, конференцій, кіносеансів та інших заходів;

обмежується робота ТРЦ та розважальних зон в шопінг-молах;

буде посилено санітарний моніторинг в торгових центрах.

Батькам учням київських шкіл у Viber вже надходять повідомлення про те, що освітні заклади будуть зачинені до кінця місяця.

"Шановні батьки! У зв`язку із посиленням санітарно-гігієнічного режиму у закладах освіти міста Києва з 12.03.2020 року по 27.03.2020 року на карантин закриваються заклади освіти всіх типів та форм власності. Для учнів 1-11 класів буде організовано дистанційне навчання на сайті школи", - йдеться в одному з повідомлень, що надійшло журналістці Styler.

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Також переносяться різноманітні спортивні змагання. Щоправда, тренування проводяться за розкладом.

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Концерти і кіно у Києві під час карантину

З 12 березня можуть відмінити або перенести ряд концертів. Зокрема під загрозою опинилися виступ білоруського співака Тіми Білоруських у Палаці спорту, відразу два концерти "Вечірній Квартал" у Національному палаці мистецтв Україна та багато інших заходів, на які тисячі людей вже придбали квитки.

"Верховну Раду, мабуть, на карантин не закриють. А от припинення концертів "95 кварталу" - це ж можуть як замах на основи державності розцінити..." - жартує політолог Євген Магда у своєму Twitter-акаунті.

Щоправда, організатори і представники концертних майданчиків кажуть, що жодних розпоряджень чи рекомендацій від київської влади їм не надходило.

"Поки що нічого не зрозуміло", - розповіли нам в прес-службі одного клубу.

Також представники різноманітних кінотеатрів підтвердили, що "скоріше за все, кінопокази будуть скасовані". Щоправда, знову ж таки, офіційних рекомендацій вони не отримували.

Зауважимо, що сьогодні вже стало відомо про відміну знаменитого фестивалю у Києві через коронавірус.

Футбольні матчі у Києві глядачі можуть не побачити

На березень в столиці заплановано ряд матчів у рамках футбольної Прем'єр-ліги. Зокрема, за участі київського "Динамо". Навряд чи ігри будуть відмінені, але, скоріше за все, пройдуть вони за пустих трибун.

Додамо, що у ФІФА рекомендують футболістам ручкатися перед іграми, аби не підчепити коронавірус.

Хто компенсує збитки?

Якщо ви придбали квитки на захід, але його відмінили, необхідно, в першу чергу, звернутися до його організаторів. Вони зобов’язані компенсувати кошти, або запропонувати інші квитки на даний захід, який відбудеться в іншу дату, якщо вона вже визначена, каже адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Нікулеско.

В свою чергу самим організаторам компенсувати витрати, яких вони зазнали при підготовці до відміненого заходу, здійснити важче.

"Тут все залежить від умов договорів цих організаторів із власниками майданчиків, де повинні бути проведені заходи, із виконавцями і іншими особами. Організаторам необхідно буде доводити, що відповідний захід відмінено в зв’язку із обставинами непереборної сили і що спалах COVID-19 входить до їх переліку. Власники розважальних закладів, на період можливого карантину, повинні бути готовими до зниження своїх прибутків, які, на жаль, компенсувати від офіційних державних органів і за рахунок бюджету буде не можливо", - пояснив Нікулеско.

Паніки немає

Паніки через закриття Києва на карантин немає абсолютно. Більше того, мешканці міста ставляться до рішення Віталія Кличка з гумором.

"В Києві карантин і я дуже сподіваюсь, що також закриють метро, заборонять громадський транспорт, відмінять черги в магазинах і я не буду ходити на роботу, а купляти улюблену їжу і сидіти дома дивитись серіальчики", - написав один юзер.

Нагадаємо, що днями лікарі назвали приблизні терміни, коли в Україні може спалахнути коронавірус.