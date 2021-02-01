До Києва повертається відлига: синоптики назвали дату

Погода в Києві принесе відлигу (колаж: РБК-Україна)

У Києві найближчими днями очікується відлига. Синоптики прогнозують плюсову температуру вдень і близько нуля вночі, сніг почне танути, очікується дощ. Втім, така погода триватиме лише два дні. Потім морози не тільки повернуться, але ще й посиляться.

Згідно з прогнозом ресурсу Gismeteo, потепління слід чекати 3-4 лютого, з 5 по 7 число - посилення морозів до -10 вдень. Потім 8 лютого різкий стрибок вгору до +5, а вже 10-го знову мороз і сильний - до -12, вдень до -19 вночі. Сніг також буде, але небагато.

Погода у Києві на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

В Укргідрометцентрі також обіцяють температурні гойдалки з 1 по 5 лютого. На сьогодні синоптики обіцяють снігопад, а завтра, 2 лютого, прийде антициклон з морозом -4... -6, вдень до -12 вночі.

Погода у Києві 1 та 2 лютого (скрін: gismeteo.ua)

3 лютого повернеться атмосферний фронт з невеликим снігом і 0... +2 вдень, вночі - мороз. 4-го числа - найтепліший день в найближчій перспективі: вдень до +3, вночі близько нуля, дощ з мокрим снігом.

Погода у Києві 3 та 4 лютого (скрін: gismeteo.ua)

Морози повернуться 5 лютого: -4... -6 вдень -6... -8 вночі, без опадів.

Погода у Києві 5 лютого (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Метеопрог також прогнозують температурні гойдалки з 1 по 7 лютого.

Прогноз погоди в Києві на сім днів (скрін: meteoprog.ua)

Раніше ми писали, що метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні в найближчі п'ять років.