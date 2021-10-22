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Київ готується посилити карантин: чи вводитимуть спецперепустки на транспорт

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 12:27
Київ готується посилити карантин: чи вводитимуть спецперепустки на транспорт Фото: карантин в Києві посилять (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

"Червона" зона карантину у Києві може бути введена вже найближчим часом. Після переведення столиці до цієї зони у місті будуть запроваджені додаткові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби на брифінгу.

"У нас вже перша доба, коли показники захворюваності на коронавірус відповідають "червоній" зоні. Якщо ситуація буде розвиватися не дуже оптимістичним шляхом - через три дні поспіль негативних показників держкомісія ТЕБ та НС може перевести Київ в "червону" зону", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що сьогодні відбулось засідання міської комісії ТЕБ та НС, наразі готується протокол щодо прийнятих обмежень.

Зокрема, Кулеба повідомив, що громадський транспорт у Києві продовжить роботу в звичному режимі.

"Мова не йде про запровадження спецперепусток", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, столиця розпочала підготовку до можливого локдауну для транспорту ще влітку. Так, якщо локдаун буде введено - транспортом зможуть скористатися лише співробітники критичної інфраструктури. Проїзд буде за електронними спецперепустками, заявки на які збирають ще з літа.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що після переходу столиці у "червону" зону транспорт буде працювати в звичайному режимі, але ним зможуть користуватись лише вакциновані, або пасажири, які мають негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

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