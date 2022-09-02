ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ готується до зими. Місто закупить мобільні котельні для резервного тепла

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 09:37
Київ готується до зими. Місто закупить мобільні котельні для резервного тепла Фото: у Києві готуються до важкого опалювального сезону (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київ готується до опалювального сезону, який за прогнозами буде дуже важким. Для цього влада столиці прийняла рішення закупити мобільні котельні для обігріву. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи та працюватимуть у пунктах обігріву.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє КМДА.

Підготовка до зими майже завершена

"Підготовка до зими в столиці на завершальній стадії, всі необхідні планові роботи виконані, йде усунення виявлених аварійних пошкоджень мереж, планова робота на електромережах і обладнанні. Однак, розуміючи складність майбутнього опалювального сезону і серйозність ризиків, якими він буде супроводжуватися, враховуючи воєнний стан, місто вживає додаткових заходів з надзвичайних ситуацій", - зазначив Кличко.

За словами очільника міста, придбано запас резервного палива для ТЕЦ та додаткової кількості генераторів, а також було прийнято рішення про закупівлю необхідної кількості пересувних котелень, які працюватимуть як резервні джерела обігріву будівель.

Відзначається, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, залучаючи всі ресурси й можливості.

Так, у столиці провели гідравлічні випробування мереж і вже ліквідували понад 2 тисячі пошкоджень, які могли б статися взимку. Наразі замінено понад 17 км мереж.

На сьогодні основні теплоджерела запустили в роботу, і киянам відновили або продовжують відновлювати гаряче водопостачання.

Температура в житлових приміщеннях

Раніше зазначалося, що жителям України необхідно підготуватися до зими, оскільки температура в приміщеннях буде нижче 20°C.

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що температура в приміщеннях буде на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче норми. При цьому сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

Нагадавши, раніше в Кабміні заявляли, що в Україні підготовка до опалювального сезону йде відповідно до плану.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, головним ризиком майбутнього опалювального сезону є терористичні акти Росії на енергетичні об'єкти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя