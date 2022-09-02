Киев готовится к зиме. Город закупит мобильные котельные для резервного тепла

Киев готовится к отопительному сезону, который по прогнозам будет очень тяжелым. Для этого власти столицы приняли решение закупить мобильные котельные для обогрева. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева.

Подготовка к зиме почти завершена

"Подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании. Однако, понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям", - отметил Кличко.

По словам главы города, приобретен запас резервного топлива для ТЭЦ и дополнительного количества генераторов, а также было принято решение о закупке необходимого количества передвижных котельных, которые будут работать как резервные источники обогрева зданий.

Отмечается, что Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, привлекая все ресурсы и возможности.

Так, в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой. Сейчас заменены более 17 км сетей.

На сегодняшний день основные теплоисточники запустили в работу, и киевлянам восстановили или продолжают возобновлять горячее водоснабжение.

Температура в жилых помещениях

Ранее отмечалось, что жителям Украины необходимо подготовиться к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20°C.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.