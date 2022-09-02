Киев готовится к зиме. Город закупит мобильные котельные для резервного тепла
Киев готовится к отопительному сезону, который по прогнозам будет очень тяжелым. Для этого власти столицы приняли решение закупить мобильные котельные для обогрева. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает КГГА.
Подготовка к зиме почти завершена
"Подготовка к зиме в столице на завершающей стадии, все необходимые плановые работы выполнены, идет устранение обнаруженных аварийных повреждений сетей, плановая работа на электросетях и оборудовании. Однако, понимая сложность предстоящего отопительного сезона и серьезность рисков, которыми он будет сопровождаться, учитывая военное положение, город предпринимает дополнительные меры по чрезвычайным ситуациям", - отметил Кличко.
По словам главы города, приобретен запас резервного топлива для ТЭЦ и дополнительного количества генераторов, а также было принято решение о закупке необходимого количества передвижных котельных, которые будут работать как резервные источники обогрева зданий.
Отмечается, что Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, привлекая все ресурсы и возможности.
Так, в столице провели гидравлические испытания сетей и уже ликвидировали более 2 тысяч повреждений, которые могли бы произойти зимой. Сейчас заменены более 17 км сетей.
На сегодняшний день основные теплоисточники запустили в работу, и киевлянам восстановили или продолжают возобновлять горячее водоснабжение.
Температура в жилых помещениях
Ранее отмечалось, что жителям Украины необходимо подготовиться к зиме, поскольку температура в помещениях будет ниже 20°C.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. При этом сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, чем обычно.
Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что в Украине подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с планом.
Также мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главным риском будущего отопительного сезона являются террористические акты России на энергетические объекты.