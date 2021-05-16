У Київ їдуть нові трамваї з Wi-Fi і системою підрахунку пасажирів (фото)

У чому особливість нових трамваїв

Вагон низькопідлогового трамвая довжиною 27 метрів з електромагнітними гальмами має три секції. Кожна секція стоїть на візку, два з них моторні, поворотні.

У салоні міститься система клімат-контролю, USB-роз'єми та камери відеоспостереження.

Фото: салон трамвая (facebook.com/tatrayug)

Також трамвай обладнаний для пасажирів-інвалідів або вагітних жінок: позначені місця з фіксацією для інвалідних візків та дитячих колясок всередині салону, пандуси для посадки та висадки біля входу, кнопки виходу на нижньому рівні, зручно розмічені сидіння для вагітних жінок.

У компанії, що виробляє такі трамваї, кажуть, що за бажанням замовника можна додати ще автономний привід, систему підрахунку пасажирів, елементи сигналізації, монітори для пасажирів, Wi-Fi тощо. Чи замовила київська влада такі функції для трамваїв - не відомо.

Але багато хто сподівається, що відповідь на це питання позитивна.

Фото: такі трамваї будуть їздити в Києві (facebook.com/ol.vasilyev і facebook.com/tatrayug)