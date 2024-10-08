Какие женские брюки будут самыми модными зимой 2024-2025: фото трендовых образов

Вельветовые штаны

Как известно, на пике популярности осенью и зимой 2024-2025 годов будут вельветовые брюки. Вельвет - хлопчатобумажная ткань с густым ворсом и продольными рубчиками на лицевой стороне, разновидность корда, но с более узкими рубчиками. Тонкий и мягкий вельвет по своей фактуре может напоминать бархат.

На зимний сезон присмотрите варианты в желто-оранжевой или коричневой гамме. Это может быть как фасон прямого кроя, так и расклешенные брюки. Сочетать вельветовые брюки можно как с теплыми свитерами, так и с рубашками и пиджаками.

Образы на осень с вельветовыми брюками (фото: instagram.com/smythsisters, instagram.com/juliesfi)

Кожаные штаны

Брюки из натуральной или искусственной кожи остаются в модных трендах уже не один сезон. На осень и зиму можно присмотреть как узкие штаны, так и прямого кроя, а также с высокой линией талии и широкими штанинами. В моде также кожаные штаны необычных оттенков: бежевого, коричневого, оливкового, серого и бургунди.

Кожаные штаны - практичный выбор на осень (фото: instagram.com/smythsisters, instagram.com/mix_hab)

Брюки со стрелками

Костюмные брюки из гладкой шерсти когда-то были универсальным выбором для солидных мужчин, а сегодня - любимый тренд современных модниц. Теплые, удобные и шикарные, с идеально выглаженными стрелками, они станут прекрасным дополнением зимнего гардероба и сослужат долгую службу. Предпочитаемые цвета для такого фасона - серый, черный и темно-синий.

Шерстяные брюки со стрелками (фото: instagram.com/alisontoby)

Трикотажные палаццо

Для расслабленных зимних образов присмотрите трикотажные широкие брюки или, как их еще называют, палаццо. Носить такую модель можно как с блузками и обувью на высоком каблуке в офис, так и с уютными свитерами и кроссовками на прогулки.

Стильный образ с трикотажными брюками (фото: instagram.com/monikh)

Брюки-карго

Брюки-карго - это штаны прямого кроя, иногда могут быть с резинкой внизу, с объемными накладными карманами на бедрах и крупной фурнитурой. Изначально их шили из плотной ткани цвета милитари, однако сегодня можно встретить карго в коллекциях дизайнеров из льна, шерсти, шелка и даже денима. Если раньше такие штаны были рабочей или армейской униформой, то сейчас этот элемент перекочевал в женский гардероб, и носить их можно даже с высокими каблуками на светские мероприятия.

Брюки-карго остаются в трендах (фото: instagram.com/salome.mory)