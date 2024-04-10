Летом пенсионерам повысят пенсии: кто именно получит надбавку
В течение летних месяцев государством не предусмотрена индексация или перерасчет пенсионных выплат. Однако некоторые категории пенсионеров будут иметь возможность рассчитывать на увеличение суммы пенсии за счет надбавок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд.
Кто получит надбавку летом 2024 года
Доплата по возрасту является одной из наиболее распространенных надбавок и предоставляется пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста.
Эта доплата автоматически начисляется ежемесячно, когда пенсионер достигает указанного возраста при условии, что размер их пенсионных выплат не превышает 10 340,35 гривен.
Размер доплаты по возрасту составляет:
- От 70 до 74 лет включительно - 300 гривен;
- От 75 до 79 лет включительно - 456 гривен;
- От 80 лет и старше - 570 гривен.
Также некоторые категории пенсионеров, у которых есть особые заслуги перед государством, могут получить надбавку за эти заслуги. Размер этой надбавки устанавливается индивидуально в зависимости от характера и уровня наград каждого пенсионера.
Кто еще может получить выплаты летом
Ко Дню Независимости государство выплатит единоразовую помощь.
Так, лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:
- І группы - 3 100 гривен;
- II группы - 2 900 гривен;
- III группы - 2 700 гривен.
Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, назначен 1000 гривен.
Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3100 гривен.
Выплата в размере 650 гривен предусмотрена для следующих категорий лиц:
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
- супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.
Напомним, что некоторым пенсионерам пенсии повысят задним числом.
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