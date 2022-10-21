Выполняйте эти простые правила и забудете надолго о болях в спине

Сидячая работа, много часов за рулем, у компьютера, привычка спать в одной позе или ходить, опустив голову - все это приводит к проблемам со спиной. Люди забывают о том, какая должна быть осанка и страдают от этого.

Какие правила уберегут вас от проблем со спиной, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко.

Осанка - привычка держать свое тело в обычном положении в состоянии покоя и в движении. Формирование правильной осанки - сложный и долгий процесс.

И чтобы научиться держать осанку правильно и избежать проблем со спиной, нужно выполнять эти правила:

1. Выполняйте упражнения для укрепления мышц всего тела

2. Правильно сидите за столом. Особенно это важно, если вы работаете за компьютером много часов подряд.

3. При переносе тяжелых вещей обязательно научитесь равномерно разделять нагрузку. Не пытайтесь хватать коробки одной рукой или ставить их на одно плечо - делайте все двумя руками.

4. Не носите сумку, портфель, рюкзак на одном плече - со временем произойдет перекос и одно плечо станет ниже другого.

5. Спите на ортопедическом матрасе и избавьтесь от высокой подушки. Если нет ортопедического матраса, следите, чтобы поверхность на кровати не превращалась в яму для вашей спины и была ровная.

6. Сидите с максимальной выпрямленной спиной.

Очень важно избегать неудобных поз.

Каждые 15 минут нужно менять позу, двигать руками и ногами, потягиваться.

Хотя бы раз в 40-60 минут вставайте и ходите - хотя бы от стола к дверям и обратно.

7. Стоять или выполнять работу стоя нужно также с максимально выпрямленной спиной. После долгого стояния обязательно нужно полежать, чтобы разгрузить хребет.